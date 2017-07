Neijiang. Um auf das Schicksal seiner Tochter aufmerksam zu machen, greift ein chinesischer Vater zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Denn das Kind wird sterben, sollte es nicht zeitnah eine Stammzellentransplantation bekommen. Das kleine Mädchen leidet unter Thalassämie, sprich ihr Körper bildet nicht ausreichend Hämoglobin. Die Krankheit ist behandelbar, doch in China werden die Kosten für die Therapie nicht übernommen. Bislang hat die Familie sämtliche Behandlungen aus der eigenen Tasche oder mit Hilfe von Freunden und Bekannten bezahlt – etwa 13.000 Euro bislang. Doch nun sind die Mittel erschöpft.

Auf dem Video, dass der Vater von seiner Aktion auf einer chinesischen Internetplattform gepostet hat, ist zu sehen, wie er, seine kleine Tochter und der Familienhund sich aneinandergekuschelt in das Grab legen. Die hochschwangere Mutter ist am Rand der Szene zu sehen. Sie kann ihre Tränen nicht zurückhalten, sie fühle sich in die Ecke gedrängt, weil sie aktuell nichts mehr für ihr Kind tun könnten. Dabei ruht in dem ungeborenen Kind auch eine große Hoffnung. Aus dem Nabelschnurblut könnten die benötigten Stammzellen gewonnen werden. Mit dem Video ist auch ein Spendenaufruf verbunden – und offenbar erreichen die teils verstörenden Bilder die Menschen: Umgerechnet 14.000 Euro sind bereits zusammengekommen. Sollte weiter bereitwillig gespendet werden, könnte das die kleine Zhang Xin Lei retten, im Falle einer möglichen Stammzellenspende sogar gänzlich heilen.

Von RND/caro