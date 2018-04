Vater vergisst Töchter an der Raststätte

München. Nur mal eben tanken, wollte ein Vater aus Nordhessen auf dem Weg zum Gardasee in Italien. Doch aus dem Familienurlaub wäre fast eine Single-Reise geworden, denn dem 47-Jährigen waren unterwegs seine Kinder abhanden gekommen.

Während der Vater an einer Raststätte in Holzkirchen südlich von München den Tank auffüllte, kletterten seine beiden 10 und 14 Jahre alten Töchter unbemerkt aus dem Auto, um auf Toilette zu gehen. Doch als die beiden zurückkamen, war der Vater bereits zielorientiert weitergefahren.

Daraufhin wandten sich die Mädchen an die Autobahnpolizei. Doch in der näheren Umgebung fehlte jede Spur von dem Vater. So begann eine nervenaufreibende Suche nach dem Mann, inklusive offizieller Fahndung.

48 Anrufe in Abwesenheit

Weil die Töchter die Telefonnummer ihres Vaters nicht kannten, verständigte die Polizei zunächst die besorgte Mutter im nordhessischen Brauntal. Doch auch mit der Handynummer des Mannes kamen die Beamten zunächst nicht weit. 48 Mal versuchten die Polizisten, den Mann zu erreichen – ohne Erfolg.

Erst 150 Kilometer entfernt meldete sich der Mann, der im wahrsten Sinne des Wortes bereits über alle Berge war. Er hatte mittlerweile den Brenner, den Pass an der italienisch-österreichischen Grenze, erreicht und immer noch nicht bemerkt, dass die Kinder nicht mehr im Auto saßen. Es dauerte eine Weile, bis er zurück in Holzkirchen seine Töchter wieder in die Arme schließen konnte. Welche familiären Konsequenzen der Vater nun zu erwarten hat, sei nicht bekannt, meinte die Polizei.

Von RND/dpa