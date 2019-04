Bergisch Gladbach

Es ist ein unhandliches Gerät, das auch noch selbst abgeholt werden muss: Eine alte Kegelbahn aus einem Gasthof in Bergisch Gladbach steht derzeit zum Verkauf – und zwar aus berühmter Hand: Günther Klum (73), der Vater von Model-Mama Heidi Klum versteigert das Objekt derzeit auf Ebay. „Die Kegelbahn ist bestens in Schuss“, heißt es in der Anzeige, die mit einigen Bildern versehen ist.

Papa Klum lässt derzeit ein Traditionslokal in seiner Heimat Bergisch Gladbach renovieren, für die dortige Kegelbahn habe er jedoch keine Verwendung mehr. „Ich habe das Haus ersteigert. Das ist schließlich ein Stück Geschichte hier in Bergisch Gladbach“, sagte er der Bild-Zeitung. Was mit der Gaststätte nach der Restauration geschieht, ist bislang nicht bekannt. „Ich bin im Moment in Gesprächen mit mehreren Brauereien“, sagte Klum zu seinen Plänen.

Noch bis Mittwoch läuft die Versteigerung der Kegelbahn. Am Sonntag lagen die Gebote bei rund 1400 Euro. Geld will Günther Klum mit der Auktion aber nicht verdienen, „Die Kegelbahn wird gegen eine Spende an das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln abgegeben“, schreibt er auf Ebay.

Von RND/jra