Verirrte Wanderer erschießen sich – aus Verzweiflung

Palm Springs. Ende Juli waren die 20-jährige Rachel Nguyen und ihr ein Jahr älterer Freund Joseph Orbeso zu einer Wanderung durch den Joushua-Tree-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien aufgebrochen. Weil das Paar auch am nächsten Tag nicht in seine Unterkunft zurückkehrte, meldete der Besitzer die beiden als vermisst. Jetzt gibt es traurige Gewissheit über das Schicksal der verschwundenen Wanderer: die beiden haben sich offenbar aus Verzweiflung das Leben genommen, wie die Ermittler vermuten.

„Es scheint, als hätten sie ihre Vorräte rationiert. Sie hatten kein Wasser mehr“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass Joseph erst seine Freundin und dann sich selbst erschossen hat. Die beiden seien in einer steilen Schlucht im Norden des „Maze Loop“-Wanderweges gefunden worden, heiß es dort weiter. „Ich wusste immer, dass ich sie finden würde. Aber ich wusste nicht wann“, sagte der Vater von Joseph dem US-Nachrichtensender KESQ.

