New York

New York ist eine Stadt, in der eigentlich keine Geschichte unmöglich erscheint. Am vergangenen Freitag ist mal wieder eine solche vorgefallen. Ein Mann wollte seiner Freunden einen Antrag machen, doch während er auf die Knie ging, entglitt ihm der Ring – und landete in einem Gully. Alles aufgenommen von Überwachungskameras in New York. Das Pärchen, so ist auf einem Video zu sehen, versucht, noch den Ring zu retten, gibt aber irgendwann auf.

Als Polizisten die Aufnahmen sehen, eilen sie zu der Stelle, wo der Ring verloren ging und retten das wertvolle Stück tatsächlich aus dem Gully. Nur: Von dem Pärchen fehlt in der Folge jede Spur, auf Twitter startet das New Yorker Polizeirevier eine groß angelegt Suche nach den beiden.

Am Sonntag dann die Erfolgsmeldung. John und Daniella sind gefunden. Und der Ring ist nun an seinem Bestimmungsort angekommen. Am Ringfinger von Daniella.

