London. Ein Diamantring, der in den 80er Jahren als vermeintlicher Modeschmuck für zehn Pfund auf einem Flohmarkt gekauft wurde, soll 350.000 Pfund (umgerechnet rund 406.000 Euro) wert sein. Das berichtet die englische Zeitung „The Guardian“ und beruft sich dabei auf das Auktionshaus „Sotheby’s“, das den Ring am 7. Juni versteigern soll.

Der Besitzer, der anonym bleiben will, habe den Ring rund 30 Jahre lang getragen – ohne zu wissen, was er wirklich wert ist. Der 26.27-Karat-Ring soll im 19. Jahrhundert geschnitten worden sein. Diamanten des damaligen Stils würden trüber und weniger funkelnd wirken als heutzutage, heißt es in dem Bericht. „Daher dachten viele, dass es sich nicht um einen echten Edelstein handelt“, wird Sotheby’s Chefin der Juwelenabteilung, Jessica Wyndham, zitiert.

Offensichtlich hat diese Wirkung auch heute noch Bestand: Der Besitzer habe den Ring tagtäglich getragen, etwa zum Einkaufen.

Von RND/kha