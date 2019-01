Bretzfeld

Die Erleichterung in der Gemeinde Bretzfeld im Nordosten Baden-Württembergs dürfte groß sein: Das seit Mittwoch vermisste zehnjährige Mädchen ist nach knapp 24 Stunden wieder aufgetaucht. „Es geht ihr gut“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Die kleine Ciara war Mittwochnachmittag auf dem Heimweg von einer Freundin im Ortsteil Unterheimbach verschwunden. Ein Fahrradfahrer entdeckte sie am Donnerstag in einem Waldstück in Unterheimbach.

„Derzeit ist nicht bekannt, wo sich das Mädchen in der Nacht aufgehalten hatte“, hieß es bei der Polizei. Seit Mittwochabend war mit 160 Einsatzkräften, 36 Spürhunden, zahlreichen Polizeistreifen und einem Hubschrauber nach Ciara gesucht worden. Auch das Technische Hilfswerk und die freiwillige Feuerwehr beteiligten sich. Das Mädchen hatte sich laut Polizei nach einem Streit mit der Mutter aus dem Haus geschlichen und die Freundin im gleichen Ort besucht.

Von RND/dpa