Victoria Beckham schließt Tour mit Spice Girls aus

London. „Ich gehe nicht auf Tour, und die Mädchen (die übrigen Bandmitglieder) gehen nicht auf Tour“, sagte Beckham demnach. Mit ihrer Single „Wannabe“ hatten sich die Spice Girls 1996 international an die Spitze vieler Charts katapultiert.

Das Popquintett – bestehend aus Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Horner und Emma Bunton – hatte sich kürzlich in Horners Wohnung außerhalb von London getroffen. Dem Vernehmen nach waren alle Fünf dabei zum ersten Mal seit 2012 wieder in einem Raum vereint. Sie teilten Fotos über die sozialen Medien und sprachen davon, bei „neuen Gelegenheiten“ wieder zusammenarbeiten zu wollen. Dies heizte die Erwartungen eines Comebacks an.

Die Band trennte sich 2000, kam aber für eine Tournee durch Europa und die USA 2008 zusammen. Auch traten die Spice Girls bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London auf. Auf der New Yorker Fashion Week, die derzeit läuft, präsentiert Beckham ihre Kollektion.

Von RND/dpa