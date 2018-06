Wiesbaden

Wie konnte das passieren? Die Frage wird immer lauter. Nach der Vergewaltigung und Ermordung der 14-jährigen Susanna aus Wiesbaden gehen die Ermittlungen, aber auch die politische Diskussionen über die Tat weiter. Dass der tatverdächtige irakische Flüchtling mit seiner gesamten Familie so leicht aus Deutschland in den Irak ausreisen konnte, sorgt für Unmut und Unverständnis. Auch das gilt es jetzt zu klären. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den 20-Jährigen – nach Ali B. wird auch im Irak gefahndet. Er sei vermutlich am Donnerstag vor einer Woche mit seiner gesamten Familie überhastet abgereist, teilte die Polizei mit. Ali B. war bereits mehrfach polizeilich aufgefallen.

Mutmaßlich Fahndungsaufruf kam zwei Tage nach Abflug

Die Familie aus Vater, Mutter und sechs Kindern habe zuletzt zusammen in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden gelebt. Sie sei nach bisherigen Erkenntnissen bereits am 2. Juni von Düsseldorf aus nach Istanbul und von dort aus weiter ins irakische Erbil geflogen. Nach Angaben der Bundespolizei vom Freitag wurden bei der Ausweiskontrolle dem kontrollierenden Beamten zwei irakische Laissez-passer-Dokumente mit je vier Namen und acht deutsche Aufenthaltsgestattungen ausgehändigt. Die Polizei betont, dass die vorgelegten Dokumente echt waren, gültig und zur Ausreise berechtigten. Auch die Lichtbilder stimmten mit den Personen überein. Am Tag der Ausreise gab es noch keinen Fahndungsaufruf, erst zwei Tage später wurde der Tatverdächtige durch die zuständigen Behörden zur Fahndung ausgeschrieben.

„Bitte durchlassen“ – Pass-Ersatzpapiere halfen bei der Ausreise

Die Gruppe hatte die sogenannte Laissez-passer-Dokumente – eine Art Passierschein – in arabischer Sprache mit Passbildern dabei, die von der irakischen Botschaft ausgestellt worden seien. Botschaften zum Beispiel können solche Passersatzpapiere ausstellen, wenn der Reisepass abhandengekommen oder nicht mehr gültig ist. Ein zur Ausreise verpflichteter abgelehnter Asylbewerber kann Deutschland mit dem Papier schnell und unbürokratisch verlassen. Es berechtigt zur einmaligen Einreise und ist wenige Tage gültig. Laissez-passer kommt aus dem Französischen und bedeutet „Bitte durchlassen“.

Am Flughafen in Düsseldorf wurden nach den bisherigen Erkenntnissen die Passfotos der Familie, aber nicht die Namen abgeglichen.

Warum sitzt der Tatverdächtige nicht längst in Untersuchungshaft?

Zu der Tat haben sich indes viele Politiker gemeldet. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider forderte, dass schnell geklärt werden müsse, „wie der Tatverdächtige entkommen konnte – und wie er möglichst schnell in Deutschland vor Gericht gestellt werden kann.“ CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sprach sich für ein konsequentes Durchgreifen der Justiz in dem Fall aus. Zudem sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Man fragt sich, warum der Tatverdächtige, nachdem er bereits derart gewalttätig polizeilich in Erscheinung getreten war, nicht längst in Untersuchungshaft war?“

FDP-Chef Christian Lindner sagte, dass das Verbrechen zahlreiche Fragen aufwerfe. „Wieso werden abgelehnte Asylbewerber nicht konsequenter zurückgeführt? Warum konnte der Täter samt Familie offenbar unter falschem Namen ausreisen?“ AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wollte nicht nur Fragen beantwortet haben sondern forderte in einer via Twitter verbreiteten Videobotschaft gleich den Rücktritt der gesamten Bundesregierung. Susannas Tod sei „kein blinder Schicksalsschlag“, sagte Weidel. „Susanna ist ein weiteres Opfer der heuchlerischen und egoistischen Willkommenspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel.“

AfD sorgt für Ärger im Bundestag

Die AfD sorgte am Freitag für Ärger im Bundestag. Die Partei hat sich mit einem unangekündigten Schweigen für die getötete Susanna F. mitten in einer Debatte den Vorwurf der Instrumentalisierung der Tat eingehandelt. Der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz argumentierte am Freitagmorgen nicht wie vorgesehen zur Geschäftsordnung, sondern stand schweigend hinter dem Rednerpult – zum „Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna“, wie er zuvor sagte.

Innenminister Pistorius warnt vor „Spaltpilzdebatte“

Unterdessen forderte der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) einen Migrationsgipfel zwischen Bund, Ländern und Kommunen. „Ein solcher Gipfel sollte so lange vierteljährlich tagen, bis wir wirklich die Situation wieder im Griff haben“, sagte er am Freitag im ZDF- „Morgenmagazin“. „Wir brauchen insgesamt eine Neuordnung der Einwanderung- und Flüchtlingspolitik und ein wirklich konsistentes Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetz.“ Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius warnte unterdessen vor Verallgemeinerungen. „Das ist ein schreckliches Verbrechen, die Tat eines Einzelnen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Quedlinburg am Rande eines Treffens mit seinen Länderkollegen. „Und wir müssen uns davor hüten, daraus eine gesellschaftliche Spaltpilzdebatte entstehen zu lassen, weil das gefährlich ist für unser Zusammenleben.“

Pistorius sagte, Politiker sollten jetzt nicht „voreilige Schlussfolgerungen und womöglich drastische politische Konsequenzen oder gar wieder einmal Gesetzesverschärfungen“ fordern. Wenn die bestehenden Gesetze umgesetzt würden, wäre es vielleicht nicht zur Ausreise eines Verdächtigen gekommen.

Kein Auslieferungsabkommen mit Irak

Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass es kein Auslieferungsabkommen mit dem Irak gibt. In Einzelfällen sei die Auslieferung eines Tatverdächtigen aus dem Irak nach Deutschland aber möglich, sagte eine AA-Sprecherin am Freitag in Berlin..

