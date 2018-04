Vier Menschen an türkischer Universität erschossen

Istanbul. Ein bewaffneter Angreifer hat an der Osmangazi Universität im türkischen Eskisehir vier Menschen erschossen. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität sei in das Gebäude der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät eingedrungen und habe um sich geschossen, meldete der Sender CNN Türk am Donnerstag. Die Deutsche Welle Türkei teilte auf Twitter ein Video, das Sicherheitsmitarbeiter vor dem Eingang der Universität zeigt.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda üniversite personeli olduğu belirtilen dört kişi hayatını kaybetti pic.twitter.com/bww4nqHj9g — DW (Türkçe) (@dw_turkce) April 5, 2018

Die Polizei habe den Angreifer festgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, bei den Opfern handele es sich um Mitarbeiter der Universität. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Von RND/dpa/mkr