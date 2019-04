New York

Die für ihr fast immer gleiches Aussehen bekannte „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour (69) denkt über eine Veränderung ihrer Garderobe nach. „Es ist ein bisschen langweilig geworden“, sagte Wintour, die meist bunt gemusterte Haute Couture-Kleider, dunkle Sonnenbrille und braune Bob-Frisur mir Stirnfransen trägt, bei einer Veranstaltung in New York. „Es ist Zeit für eine Veränderung meiner Garderobe. In jüngster Zeit denke ich viel über Anzüge nach.“

Wintour, die seit 1988 Chefredakteurin der Mode-Zeitschrift „Vogue“ ist und als eine der einflussreichsten Frauen der Modewelt gilt, trat bei der in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindenden „Women in the World“-Konferenz auf, die ihre frühere Kollegin Tina Brown organisiert.

Auf der Bühne verriet Wintour auch, worüber sie sich mit Queen Elizabeth II. unterhalten hatte, die im vergangenen Jahr ihr Debüt auf der Londoner Modewoche gegeben und dabei neben Wintour in der ersten Reihe gesessen hatte: „Wir haben darüber gesprochen, wie lange wir beide schon unsere jeweiligen Jobs machen.“

