Toledo

Beim Biss eines Orang-Utans in einem Zoo in Ohio hat eine freiwillige Mitarbeiterin einen ihrer Daumen verloren. Der Zoo von Toledo teilte mit, die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, die Mitarbeiterin sei in einem Krankenhaus behandelt worden.

Was geschehen sei, sei nicht die Schuld des Orang-Utans, sagte ein Zoovertreter der Zeitung „The Blade“. Wie der Finger getrennt wurde, war unklar.

We sincerely appreciate the concern for our staff member and orangutan. Gepostet von The Toledo Zoo am Dienstag, 22. Januar 2019

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, als die Orang-Utans des Zoos gefüttert wurden. Der 14 Jahre alte Orang-Utan Bajik griff nach Zooangaben durch eine Absperrung und biss die freiwillige Mitarbeiterin in den Arm. Eine Zoomitarbeiterin sagte laut Zeitung, alle Menschenaffen in dem Zoo versuchten, ihre Finger durch die Absperrung zu stecken, um nach Dingen zu greifen.

Von RND/dpa