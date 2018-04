Vorfall in Münster: Was bisher bekannt ist

Münster. Nach dem Vorfall in Münster warnt die Polizei vor Mutmaßungen und bittet via Twitter darum, keine Gerüchte zu verbreiten. Bisher sind nur einige Details über den Vorgang bekannt. Zu den Hintergründen kann die Polizei noch keine weiteren Angaben machen.

Was bisher bekannt ist:

– In Münster ist ein Kleintransporter ist am Samstag um 15.15 Uhr in eine Menschenmenge gefahren.

– Der Vorfall ereignete sich in der Altstadt am „Kiepenkerl“, einem beliebten Treffpunkt in Münster.

– Der Fahrer hat sich ersten Ermittlungen zufolge im Inneren des Transporters erschossen. Hintergründe zur Identität sind noch nicht bekannt.

– Dass es sich um einen Anschlag handelt, wurde noch nicht bestätigt.

– Mehrere Menschen starben. Das Bundesinnenministerium spricht von vier Toten, darunter auch der Fahrer. Zwanzig weitere Personen wurden laut Polizei verletzt, sechs von ihnen schwer.

– Die Polizei hat nach dem Vorfall die Innenstadt von Münster abgeriegelt und bittet Bewohner, den Bereich zu meiden.

– Derzeit prüft die Polizei, ob sich noch weitere Menschen im Inneren des Transporters aufgehalten und möglicherweise die Flucht ergriffen haben.

In Münster ist am Samstag ein Transporter in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Menschen starben, bestätigte die Polizei. Zur Bildergalerie

Von RND/mkr