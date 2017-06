London. Er sei wegen der Parkinson-Krankheit in Behandlung gewesen. Kashoggi hatte zu besten Zeiten ein Milliardenvermögen aufgebaut. Er hatte in der Zeit des Kalten Krieges viele einträgliche Deals in der Waffenindustrie der westlichen Welt geschlossen. Unter anderem war Kashoggi, der zwischenzeitlich als reichster Mann der Erde galt, auch in die Iran/Contra-Affäre verstrickt.

Der Geschäftsmann, der unter anderem die Elite-Uni Stanford besucht hatte, machte vor allem durch extravagante Auftritte und einen verschwenderischen Lebensstil Schlagzeilen in der Regenbogenpresse. Seine Feste dauerten teilweise tagelang. Zu einer Party für Elisabeth Taylor, die eine Krebserkrankung überstanden hatte, engagierte er die Rockgruppe Queen. „Er feierte das Leben, durch seine Art, es zu leben. Er hatte eine angeborene Neugier auf andere Menschen“, heißt es laut PA im Nachruf der Familie. Später geriet Kashoggi in finanzielle Turbulenzen. Seine Superjacht „Nabila“ wurde laut Medienberichten vom jetzigen US-Präsidenten Donald Trump erworben. Kashoggi war Schwager des Kaufhausbesitzers Mohamed Al Fayed (Harrods).

Von RND/dpa