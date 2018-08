In Windeseile greifen Flammen in einem Waldgebiet in Potsdam um sich, 300 Hektar Fläche brennen, bis zum Abend müssen drei Dörfer evakuiert werden, Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz. Dass alte Munition im Boden liegt, ist ein zusätzliches Problem für die Feuerwehrleute.