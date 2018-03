Warum die Finnen so zufrieden sind

Helsinki. Keiner spielt so gut Luftgitarre und geht so oft in die Sauna wie die Finnen. Doch vielleicht sind sie genau deswegen so zufrieden. Laut dem am Mittwoch im Vatikan vorgestellten Weltglücksreport zählen die Finnen sogar zu den glücklichsten Menschen der Welt. Ihnen folgen die Länder Norwegen, Dänemark, Island und die Schweiz. Doch wie kann das sein? Schließlich sind die Winter in Finnland eisig und dunkel. Geopolitisch ist das Land zerrissen zwischen Russland und den USA und wirtschaftlich längst nicht so reich wie der Nachbar Norwegen. Ein paar Ideen:

Brüderliche Rivalität

Am glücklichsten, sagt man, sind die Finnen, wenn sie die Schweden schlagen. Die Nachbarn sind wie Geschwister: Sie lieben sich, doch messen sich in allem. Die lustigsten finnischen Witze handeln von Schweden. Beim Eishockey zählt ein Sieg doppelt, wenn er gegen Schweden errungen wurde. Dabei treiben sich die Nachbarn gegenseitig zu Hochleistungen.

So schön freuen sich nur finnische Eishockey-Fans. Quelle: dpa

Natur

Finnland ist das Land der Wälder und Seen. Rund 80 Prozent der Landesfläche sind davon bedeckt. Da kann man tief durchatmen, das macht den Kopf frei. Die kleine Flucht aus dem Alltag verbinden die Finnen gern mit Beerenpflücken und Pilzesammeln.

Weiße Nächte

So dunkel der Winter ist, die hellen Sommernächte machen ihn vergessen. Wenn die Tage endlos sind und das Licht weiß wird, sind die Finnen voller Energie. Nicht umsonst werden die meisten Babys neun Monate nach der Sonnenwend-Feier geboren.

Vertrauen

Während viele Deutsche erstmal grundsätzlich skeptisch sind, vertrauen die Finnen darauf, dass andere schon das Richtige tun werden. Das gilt auch für den Staat. Für soziale Sicherheit, kostenlose Bildung und ein Gesundheitswesen auf hohem Niveau akzeptieren sie auch hohe Steuern.

Finanzielle Sicherheit

Die finnische Wirtschaft kommt gerade aus einem Tief. Trotz Jobverlusten ging es den Menschen aber nicht wirklich schlecht: Einer Statistik zufolge sind Arbeitslose hier besser gestellt als im Rest der EU. Nirgendwo ist ihr Armutsrisiko geringer – dank staatlicher Hilfen.

Frauenpower

Finnland gab Frauen 1906 als erstes Land Europas das Recht zu wählen. Heute ist Gleichstellung kaum noch eine Frage: Finnische Frauen arbeiten in der Regel Vollzeit, das Pronomen „hän“ bedeutet zugleich „er“ und „sie“.

Sauna

Sauna ist in Finnland Lebensart und hilft, Geist und Körper zu entspannen. Die 5,5 Millionen Finnen sollen etwa 3 Millionen Saunen besitzen. So relaxed kann man nur glücklich sein.

Blick auf die neu gebaute Sauna auf der Insel Lonna vor Helsinki (Finnland). Quelle: dpa

Kaffee

Nirgendwo trinken die Menschen mehr Kaffee als in Finnland. Die schwarze Brühe soll wegen der geförderten Produktion bestimmter Hormone zufrieden stimmen können, haben Analysen ergeben. Einen ähnlichen Effekt sagt man auch dem Salmiak-Lakritz nach, das es in Finnland überall gibt.

Alleinsein

Das genießen die Finnen oft richtig. Sie haben sogar ein Wort für das Gefühl, wenn man sich abends allein und in Unterwäsche zu Hause einen Drink genehmigt - ohne den Druck, unbedingt ausgehen zu müssen: „Kalsarikännit“. Die finnische Version von „Hygge“.

Sisu

Eine mentale Eigenschaft, die angeblich nur die Finnen haben. Sisu ist ein Mix aus Beharrlichkeit, Zähigkeit, Kampfgeist, Sturheit und Geduld. Nie aufgeben, lautet die Devise.

Von dpa/RND