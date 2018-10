Berlin

Ach. Damals. Damals, als wir weniger Stress hatten, die Kollegen nicht ständig krank wurden und noch ein richtiges Mittagessen auf dem Tisch stand. Hach. Gute alte Zeit.

Wäre es denn so gewesen! Ich wundere mich, mit welchem Anspruchsdenken manche Menschen heute an die Welt herangehen. Da erinnert man sich an eine glorreiche, leider vergangene Zeit, kritisiert das Neue und wünscht sich die guten Tage zurück. Wann genau sollen die eigentlich gewesen sein? Vielleicht, bevor es Arbeitsschutzgesetze gab und die Menschen an sechs Tagen in der Woche zwölf Stunden arbeiteten? Wer krank wurde, bekam kein Geld. Das Mittagessen stand auf dem Tisch und die Hemden waren gebügelt – nur bekamen die Frauen dafür weder Geld noch Rentenpunkte. Das medizinische System war verständlicher – dafür starben Menschen an Krankheiten, die heute behandelbar sind. Das soll besser gewesen sein?

Die Welt ist komplexer geworden, das stimmt. Es steht uns mehr zur Verfügung, um ein gutes, gesundes und glückliches Leben zu führen. Diese vielen Wahlmöglichkeiten sind anstrengend.

Wer die guten alten Tage glorifiziert, der denkt dabei selten an die Masse der Menschen, an die Arbeiter, die Bauern, die Frauen, an all jene Menschen, die keine Rechte hatten und keinen Zugang zu modernem Tinnef wie Medizin, Information, Freizeit. Und doch hätten die meisten von uns zu dieser Masse gehört. Aufstiegsmöglichkeiten? Die Freiheit, einen Tag selbst zu gestalten? Auch das war noch nicht erfunden. So viel besser war es früher auch nicht.

Isabell Prophet ist freie Autorin in Berlin.

Von Isabell Prophet