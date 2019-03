Rostock

Ein 31-jähriger Mann hat am Mittwoch für die Verspätung von fünf S-Bahnen in Rostock gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilte, stellte der Mann am Haltepunkt Marienehe einen Fuß in die Tür der S-Bahn und verhinderte damit ihre Weiterfahrt.

Der 31-Jährige wollte unbedingt, dass seine Freundin noch den Zug erwischt. Doch diese ließ sich Zeit. Auf die wiederholten Aufforderungen des Lokführers, den Türbereich zu verlassen, reagierte der Mann aggressiv: Er drohte dem Lokführer Gewalt an, sollte er seine Aufforderungen nicht unterlassen.

Verspätung von 51 Minuten

Der Lokführer verweigerte daraufhin die Weiterfahrt. Durch diesen Vorfall kam es zu Zugverspätungen von fünf Zügen mit insgesamt 51 Minuten. Nunmehr hat die Bundespolizei gegen den 31-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet.

