Bad Dürkheim

Diese Geschichte kommt einem „kleinen Weihnachtswunder“ gleich. Vor elf Jahren ging Kater Janosch auf eine kleine Entdeckungstour und kehrte nicht wieder zurück. Die Suche seiner Familie blieb erfolglos – bis jetzt.

Auf Facebook erzählt die „Tierhilfe Bad Dürkheim“ die Geschichte des kleinen Streuners, der vor elf Jahren zusammen mit seiner Familie in ein neues Zuhause zog. Bei seinem ersten Ausflug in die Umgebung verlief er sich. „Ich freute mich so sehr, meine neue Heimat zu entdecken, dass ich vor lauter Abenteuer nicht mehr wusste, wo ich bin. Ich wusste nicht mehr, in welche Richtung ich gehen musste, es sah alles neu aus“, schreibt die Tierhilfe aus Sicht des Katers.

Neun Jahre lang sei der Kater umhergetigert – immer auf der Suche nach seiner Familie. Dann nahm ihn eine Frau bei sich auf. Weil er sich mit ihren anderen Katzen nicht vertrug, baute sie ihm eine warme Hütte. Doch dann erblindete Kater Janosch plötzlich. Die Tierhilfe Bad Dürkheim-VG Freinsheim bewahrte ihn vor der Einschläferung und nahm den Streuner bei sich auf.

Kater erkennt Stimme seines alten Frauchens

Und dann kam der Tag, „der sein ganzes Leben veränderte“: Seine alte Besitzerin fand den vor elf Jahren entlaufenen Kater in dem Tierheim wieder. Wie die Einrichtung bei Facebook schreibt, soll der Kater den Geruch und die Stimme seines Frauchens erkannt haben.

Und so kehrte Kater Janosch nach elf Jahren zurück zu seiner Familie und verbringt dort hoffentlich einen ruhigen und glücklichen Lebensabend.

Von RND/mat