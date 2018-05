Tunis

Vor der Küste der tunesischen Ferieninsel Djerba ist ein Weißer Hai als Beifang in einem Netz gelandet. Fischer entdeckten den mehr als 780 Kilogramm schweren Hai rund 65 Kilometer von der Küste entfernt.

Bereits vor zwei Jahren hatten Fischer aus dem Touristenort Sousse einen riesigen Weißen Hai gefangen.

In Fotos und Videos, die unter anderem die Küstenwache des nordafrikanischen Urlaubslandes am Freitag verbreitete, ist zu sehen, wie das Tier mit Hilfe eines Krans im Hafen von Zarzis von einem Boot gehoben und in einen Lastwagen geladen wurde. Die Flosse des Hais ragte weit über die Ladefläche des Transporters hinaus.

قرش ضخم تم اصتياده هذا الصباح في ميناء جرجيس Gepostet von ‎الحرس البحري التونسي Garde Nationale Maritime‎ am Donnerstag, 24. Mai 2018

Generell seien Weiße Haie im Mittelmeer durchaus anzutreffen, sagt Hai-Experte Simon Weigmann von der Deutschen Elasmobranchier-Gesellschaft (DEG), die sich dem Schutz von Haien widmet. Aktuell gehe die Forschung davon aus, dass es sich bei den Weißen Haien im Mittelmeer um eine eigenständige Population handle.

Nach lokalen Medienberichten wurde das Tier in Tunesien jetzt nach dem Fang aufgeschnitten und verkauft. In sozialen Netzwerken gab es deswegen Kritik, weil die seltenen Weißen Haie als bedroht gelten.

Von RND/dpa