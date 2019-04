Berlin

Heidi Hetzer ist tot. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die beliebte Rallyelegende starb im Alter von 81 Jahren in ihrer Geburtsstadt Berlin. Nach Medienberichten wurde Hetzer am Ostersonntag tot in ihrer Wohnung gefunden. Noch ist unklar, wie es zum Tod kam.

Erst Anfang April überstand die 81-Jährige einen Überfall in Südafrika. Sie verlor dabei Tablet, Handy und Kreditkarte, wie Hetzer auf Instagram schilderte. Das Ganze sei am 1. April passiert, das sei leider kein Aprilscherz. Sie wollte demnach gerade in Kapstadt in ihrem Auto nach dem Weg suchen, als sie von zwei Männern bestohlen wurde. Wie Hetzer der „B.Z.“ schilderte, verfolgte sie die Täter noch mit dem Wagen. „In einer Einbahnstraße verlor ich die Männer.“ Danach sei Hetzer mit zwei Augenzeugen zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet. Die ehemalige Autohaus-Chefin kehrte am 16. April nach Deutschland zurück.

Eine offizielle Bestätigung zum Tod von Heidi Hetzer gibt es noch nicht – allerdings wurde bereits auf ihrem Blog als auch auf ihrem Instagram-Account folgender Spruch veröffentlicht:

