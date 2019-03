Landshut

Eine Kommode, ein Schminktisch, Handtaschen und Besteck – etwa 50 Gegenstände aus dem Besitz der Schauspielerin Romy Schneider (1938-1982) werden im niederbayerischen Landshut versteigert. Das Auktionshaus Ruef verkauft die Objekte am 30. März. Sie stammen aus dem Elternhaus Schneiders in der Nähe von Berchtesgaden, wo sie ihre Kindheit verbrachte und auch später immer wieder zu Besuch war, wie Auktionator Andreas Ruef am Freitag sagte.

Auch ein Parfumflakon ist unter den Wertsachen aus dem Nachlass von Romy Schneider. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Eine Erbengemeinschaft, die anonym bleiben wolle, habe ihm die Sammlung zur Versteigerung anvertraut. Fotos belegen, dass etwa ein angebotener Spiegel neben dem Bett der Schauspielerin hing. Auf einem anderen Bild steht sie neben einer Holzmarienstatue aus dem 16. Jahrhundert.

Eine Handtasche wird von Romy Schneider wird ebenfalls versteigert. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Zwischen dem 22. und dem 27. März können sich Interessenten die Gegenstände im Auktionshaus ansehen. Zudem soll in den kommenden Tagen ein Katalog gestellt werden.

Von RND/dpa