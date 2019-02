Panorama Wetter aktuell - Wetterbericht und 3-Tage-Wettervorhersage für Deutschland Schneeschauer oder Sonnenschein – wie wird das Wetter heute? Wie entwickelt es sich die nächsten Tage? Hier lesen Sie den aktuellen Wetterbericht für Deutschland und Prognosen für die nächsten Tage.

Milde Temperaturen erwarten uns auch am Freitag. Wie wird das Wetter in Deutschland am Freitag und in den nächsten drei Tagen? Quelle: Henning Kaiser/dpa