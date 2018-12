Offenbach

Als ob schmuddeliges Regenwetter nicht schon reicht: Zusätzlich zu den Schauern sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die nächsten Tage in Deutschland auch noch kräftige Stürme voraus. In den Bergen werden am Sonntag dabei sogar Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 130 Stundenkilometer erwartet. „Also aufgepasst, wer in den Wäldern oder Parks spazieren gehen will“, warnte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Ursache ist Sturmtief „Marielou“. Es hat bereits am Freitag und Samstag der Mitte und dem Süden Deutschlands Sturm- und Orkanböen beschert. In Tholey im Saarland wurde eine Windgeschwindigkeit von 93 Stundenkilometer gemessen. Beim Brocken im Harz und beim Feldberg im Schwarzwald kam der volle Orkan mit Böen von bis zu 125 Stundenkilometern an.

Gute Nachrichten nur für Skifahrer

Der Regen lässt auch in den kommenden Tagen nicht nach. Bis Montag erwarten die Meteorologen 20 Liter pro Quadratmeter, an den Alpen sogar 50 bis 80. Die gute Nachricht für Wintersportler: Weil es zum Wochenbeginn kühler wird, sinkt die Schneefallgrenze zunächst auf 600 bis 800 Meter, am Dienstag auf 200 bis 400 Meter.

„Vor allem die Alpen bekommen staubedingt bis Dienstag eine ordentliche Schneepackung“, versprach der Meteorologe. Die erwarteten 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee dürften Autofahrern hingegen weniger gefallen - denn bei Temperaturen um den Gefrierpunkt drohen laut DWD vielerorts zum Wochenbeginn gefährlich glatte Straßen.

Von RND/dpa