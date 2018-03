Wien hat die weltweit höchste Lebensqualität

Frankfurt/Main. Das Wiener Schnitzel dürfte auf jeden Fall mit ein Grund sein, aber nicht ausschlaggebend dafür, dass Wien zum wiederholten Mal zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität gewählt wurde. Zur Beurteilung der Lebensqualität jeder Stadt wurden von der Beratungsgesellschaft Mercer 39 Kriterien analysiert, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland entsandt wurden, eine zentrale Rolle spielen. Dazu zählen politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierte Faktoren sowie Gesundheit und Bildungsangebote.

Auckland folgt auf München

Auf Wien folgen Zürich auf Platz 2 sowie München und das neuseeländische Auckland auf Platz 3. Damit ist die bayerische Landeshauptstadt laut Studie die lebenswerteste Stadt Deutschlands. „München hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um Talente und Unternehmen anzuziehen, indem zum Beispiel kontinuierlich in Hightech-Infrastrukturen investiert wurde. Ein weiterer Fokus lag auf der Förderung kultureller Einrichtungen. Diese Schritte haben dazu geführt, dass die Hauptstadt Bayerns auf den dritten Platz im Gesamtranking vorgerückt ist“, so Mercer-Expertin Ulrike Hellenkamp.

Düsseldorf schafft Rang 6

Zwei weitere deutsche Städte sind unter den Top 10: Düsseldorf auf Rang 6, Frankfurt auf Platz 7. Wie schon im vergangenen Jahr befinden sich sieben der Top-10-Städte in Europa. Daneben sind Neuseeland und Australien mit Auckland (2) und Sydney (10) vertreten. Hinzu kommt Kanada mit Vancouver auf Platz 5. Die Ränge 8 bis 10 belegten Genf, Kopenhagen und Basel. Berlin landete auf Platz 13.

Von dpa/RND