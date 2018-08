Wien

Der genussvolle Biss ins Brötchen vor der Arbeit, der Schokoriegel zwischendurch oder das leckere Eis als Abkühlung in der U-Bahn – das alles soll es in Wien bald nicht mehr geben. Denn die Wiener haben sich in einer Umfrage für ein Essverbot ausgesprochen. Demnach hat sich eine deutliche Mehrheit von insgesamt 50.000 Befragten für den Verzicht von Speisen und Getränken entschieden.

Ob es Strafen bei Verstößen gibt, sei noch offen, sagte die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). „Das kommt darauf an, welche Erfahrungen wir mit dem Verbot machen.“ Das Verbot gilt ab September zuerst in einer U-Bahn-Linie und ab 15. Januar 2019 in allen U-Bahnen. Anlass waren Klagen von Fahrgästen über teils sehr stark riechendes Essen. Das Trinken nicht-alkoholischer Getränke bleibe erlaubt. Außerdem wolle man Kindern nicht den Keks wegnehmen.

In Deutschland sind die Regelungen der Verkehrsverbünde sehr unterschiedlich. Teils seien nur bestimmte Speisen verboten, teils gelte das Verbot nur für bestimmte Transportmittel, so der Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen. In Wien wird ein Ausdehnen der Maßnahmen auf Busse und Straßenbahnen erwogen, falls sich die neue Regelung bewährt.

Von RND/dpa