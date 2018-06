Wiesbaden

Von Susanna fehlt jede Spur – seit drei Wochen wird die 14-Jährige vermisst. Nach einem Abend mit ihren Freunden kehrte sie nicht in die Wohnung ihrer Eltern zurück. Deren Hoffnung, ihre Tochter sei vielleicht nur von zu Hause ausgerissen, ist nun getrübt worden: Die Polizei hat in Wiesbaden eine Leiche gefunden.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der weibliche Leichnam sei bei einer Suchaktion nach Susanna in schwer zugänglichem Gelände gefunden worden. Die Spurensuche sei noch nicht abgeschlossen. Ob es sich bei der Toten um die vermisste 14-Jährige handelt, sei noch nicht klar.

Die Polizei geht jedoch von einem Gewaltverbrechen aus. Zur Todesursache gibt es noch keine Angaben. „Der Fundort der Leiche ist weiträumig abgesperrt und darf derzeit nicht betreten werden, da noch eine ausgedehnte Spurensuche durchgeführt werden muss“, sagte ein Sprecher.

Tatverdächtiger kommt aus dem Irak

Auch einen möglichen Tatverdächtigen hatten die Ermittler bereits ausgemacht: Es gebe Hinweise auf einen 20-Jährigen aus dem Irak, „der möglicherweise im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Vermissten stehen könnte“.

Die Hinweise seien aber bislang noch nicht verifiziert worden. Das Mädchen, das in Mainz lebt, wird bereits seit dem 22. Mai vermisst. An diesem Tag traf Susanna sich der Polizei zufolge mit Freunden in Wiesbaden. Von dort kehrte sie aber nicht wieder zurück nach Hause.

Zunächst habe Hinweise gegeben, dass die 14-Jährige in Begleitung unterwegs ist und sich möglicherweise auf dem Weg ins Ausland befindet. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den Fall berichtet.

Von RND/dpa