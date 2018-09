Langsdorf/Grimmen

Diese Antwort hat ein 25-jähriger Motorradfahrer wohl nicht erwartet: Als er auf der A 20 unterwegs war, überholte ihn ein VW Phaeton riskant. Er zeigte dem VW-Fahrer daraufhin den Mittelfinger. Die Autofahrer reagierte ebenfalls aggressiv und richtete plötzlich eine Pistole auf den Biker.

Das teilte der Motorradfahrer mit, als er am vergangenen Freitag gegen 13.40 Uhr die Polizei rief. Die Beamten richteten daraufhin Langsdorf in Mecklenburg-Vorpommern eine Kontrollstelle ein und stoppten zunächst den Motorradfahrer. Schließlich hielten die Polizisten auch den VW an, an dessen Steuer ein 31-jähriger Mann aus Polen saß.

Der Fahrer gab zwar an, eine Pistole - geladen mit Softairkugeln - im Auto mitzuführen, bestritt aber, diese auf den Motorradfahrer gerichtet zu haben. Dennoch wird gegen ihn nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Motorradfahrer handelte sich eine Anzeige wegen Beleidigung ein.

Von RND/OZ/Anja Krüger