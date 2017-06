Hannover. Drei Städte in drei Tagen: Der Juli steht für die britischen Royals William und Kate ganz im Zeichen ihres bevorstehenden Deutschlandbesuchs. Am Dienstag veröffentlichte der Kensington-Palast das vorläufige Programm. Demnach geht es am 19. Juli nach Berlin, am 20. Juli reisen der Enkel der Queen und seine Ehefrau, die Herzogin von Cambridge, nach Hamburg, am 21. Juli geht es weiter nach – richtig gelesen – Heidelberg. Über die Stippvisite am Neckar war bislang nichts bekannt. Ausschlaggebend dürfte die Städtepartnerschaft der malerischen Romantikstadt mit der britischen Universitätsstadt Cambridge sein.

Romantik von oben: Heidelberg zieht jährlich Scharen von Touristen an. Die Stadt am Necker ist die Partnerstadt von Cambridge und Ziel Nummer drei auf der Deutschlandtour von William und Kate. Quelle: dpa

Ob auch die Urenkel von Königin Elizabeth II., George (3) und Charlotte (2) dabei sein werden, wollte der Palast nicht mitteilen. Die beiden gelten als Publikumslieblinge und Herzensbrecher. Prinz George war schon zweimal bei großen Auslandsreisen dabei: Nach einer Reise mit seinen Eltern nach Australien und Neuseeland im Jahr 2014 wurde er als „Republikanerschreck“ bezeichnet. 2016 flogen Charlotte und George dann in Kanada die Herzen zu.

PR-Queen des Hofes: Prinzessin Charlotte. Quelle: AP

„Der Herzog und die Herzogin von Cambridge möchten Deutschland und die Menschen hier in vielen persönlichen Begegnungen kennenlernen und die deutsch-britische Freundschaft in ihrer Vielfalt und Beständigkeit feiern und vertiefen“, erklärte der britische Botschafter Sebastian Wood in Berlin.

Stets in kurzen Hosen: Prinz George. Quelle: AP

Vor ihrem Deutschlandbesuch werden William und Kate in Polen erwartet. Am 17. Juli starten die beiden ihre Europatour in Warschau. Anschließend geht es nach Danzig – und von dort aus nach Berlin.

Die Queen (91) schickt neben ihrem Sohn Charles (68) und dessen Ehefrau Camilla (69) immer häufiger auch ihren Enkel William und dessen Ehefrau auf Auslandsreise. Die royale Familie wird nicht umsonst schon als „Brexit“-Botschafter bezeichnet, da sie im Ausland das gescholtene Image Großbritanniens aufpolieren. So wird beispielsweise die Tochter der Königin, Prinzessin Anne, am Donnerstag in Hamburg zur Feier des offiziellen Geburtstags von Königin Elizabeth II. im Anglo-German Club erwartet. Erstmalig sei damit eine Vertreterin des britischen Königshauses Ehrengast bei der Veranstaltung.

Von Nora Lysk/RND