Hamburg

Der Winter kommt. Ein eisiger Ostwind bringt in der kommenden Woche Frost und Schnee nach Norddeutschland, hieß es am Donnerstag beim Deutschen Wetterdienst DWD. Bereits am Montag kann es in Mecklenburg-Vorpommern vor allem an der Küste zu Schnee- und Schneegriesel kommen. Auch im Harz könnte es dann soweit sein

Lesen Sie hier: Kommt ein Winter mit sibirischer Kälte?

Von Mittwoch an erwarten die Meteorologen auch in Hamburg und Schleswig-Holstein etwas Schnee oder Schneegriesel. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besteht Glättegefahr. Bis zum Wochenende soll im Norden jedoch noch der Sonnenschein überwiegen. Die Meteorologen prophezeien noch am Sonntag gebietsweise freundliches Herbstwetter.

Von RND/dpa