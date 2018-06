Wiesbaden

Bei der in Wiesbaden gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste 14-jährige Susanna aus Mainz. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Wiesbaden.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, wurde Susanna in der Nacht ihres Verschwindens geschlagen, vergewaltigt und erwürgt. Anschließend habe der Täter die 14-Jährige in dem Gebüsch verscharrt.

Zur Galerie In Wiesbaden ist die Polizei bei der Suche nach einer 14-Jährigen auf eine weibliche Leiche gestoßen.

Laut „Allgemeiner Zeitung“ in Mainz soll ein 13-Jähriger den Ermittlern den entscheidenden Hinweis gegeben haben, den Leichnam zu finden. Demnach habe der Verdächtige, ein 20-jähriger Iraker, ihm von der Tat erzählt.

Der Iraker steht im Verdacht, mit Susannas Verschwinden zu tun zu haben. Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hatte er sich als Flüchtling in Deutschland aufgehalten und zuletzt in Wiesbaden-Erbenheim gelebt. Demnach soll er vor einigen Tagen gemeinsam mit seiner Familie Deutschland verlassen haben.

Die 14-Jährige war am 22. Mai als vermisst gemeldet worden. Sie war mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt. Bei der Polizei waren zuvor mehrere Zeugenhinweise eingegangen, die auf ein Verbrechen hindeuteten.

Von RND/iro