ZDF findet keine neuen Hinweise im Fall Wedel

Mainz. Das ZDF hat nach eigenen Angaben keine neuen Hinweise zu möglichen sexuellen Übergriffen von Regisseur Dieter Wedel. Eine interne Untersuchung der Auftragsproduktionen, an denen Wedel als Autor und Regisseur beteiligt war, sei vorläufig abgeschlossen worden, erklärte der Sender am Donnerstag in Mainz. Dafür seien die noch vorhandenen Unterlagen in den Archiven geprüft und Gespräche mit Mitarbeitern geführt worden. Ein Teil der Akten war aber nicht mehr vorhanden. Wedel hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.

Der 75-Jährige hatte für das ZDF bei den Mehrteilern „Der große Bellheim“ (1993), „Der Schattenmann“ (1996) und „Die Affäre Semmeling“ (2002) Regie geführt. In Bezug auf diese Produktionen hätten über die bereits veröffentlichten Vorwürfe hinaus keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden können, teilte das ZDF mit. Die Schauspielerin Brigitte Karner etwa berichtete in der „Süddeutschen Zeitung“, dass Wedel sie am Set von „Der große Bellheim“ schikaniert und beleidigt habe, weil sie nicht auf seine Avancen eingestiegen sei.

Mehrere Frauen werfen dem Regisseur vor, sie während der gemeinsamen Arbeit sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Das ZDF erklärte, eine Schauspielerin habe sich nach den Veröffentlichungen direkt an das ZDF gewandt, wolle aber anonym bleiben. „Sollten Hinweise von weiteren Betroffenen eingehen, werden diese umfassend untersucht“, erklärte der Sender. Es gebe mit Frauke Liebscher-Kuhn und Marita Lewening zwei Vertrauenspersonen für ZDF-Mitarbeiter und Beschäftigte von Produktionsfirmen, die Hinweise auf Belästigung und Diskriminierung entgegennähmen.

Von RND/dpa