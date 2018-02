Zara sorgt mit „Opa-Rock“ für Spott im Netz

Bangkok. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Bei einem Stück aus der neuen Kollektion der Modekette Zara fällt die Stilkritik aber eindeutig aus – zumindest auf Twitter: Dort amüsieren sich derzeit viele über den schwarzbraunen „Midirock mit Karos“ zum Preis von 59,95 Euro, der verdächtig an ein traditionelles indisches Gewand erinnert, das vornehmlich ältere Herren tragen.

So #zara is selling #lungi for Rs. 5000 and calling it 'check mini skirt'.

A humble request to zara-

Take my grandpa's lungi for free. pic.twitter.com/Rk5O4zBDQ9 — Anand Kumar Das (@anandkumardaz) January 31, 2018

Auf Märkten in Thailand, Kambodscha, Myanmar oder Bangladesch kostet das Kleidungsstück oft nicht einmal ein Zehntel des Zara-Preises. Der Lungi (auch: Longyi oder Pakaoma) wird in Südostasien viel von älteren Männern getragen.

Das populäre asiatische Online-Portal Coconuts nennt ihn „Uniform des Thai-Opa“. Der Wickelrock ist auch westlichen Touristinnen bekannt: Frauen müssen ihn sich vielerorts um die Hüfte schlingen, wenn sie einen Tempel besuchen wollen. Im Unterschied zum offiziell „nerzfarbenen“ Zara-Rock hat das Original keinen Reißverschluss – und besteht normalerweise auch nicht aus Polyester.

Im Internet amüsierten sich viele darüber, dass die Modekette nun versuche, den „Opa-Rock“ in Europa für ein Vielfaches loszuwerden.

#ZaraUK tries to pass off an Indian Lungi ( usually for £2-£3 ) as a fashionable skirt for £70. So much so for high street selling#Zara #ZaraUK #Lungi #Skirt pic.twitter.com/yxeVAx8AbD — TheSocialOphise (@TheSocialOphise) January 31, 2018

Eine Twitter-Nutzer schrieb: „Zara hat seine Kreativität verloren.“ Deshalb hätten sie das traditionelle Design des Lungi gestohlen und würden es als Designer-Teil verkaufen.

#zara has lost its creativity, so now stealing other cultures' everyday dress like #lungi as their 'designer' item. Get back your common sense; don't make yourself to be laughing stock to others. — Hossain Siddiqui (@HossainSiddiqui) January 31, 2018

Ein anderer stellt einen direkten Vergleich in Sachen Style an: „Wem steht es besser?“ fragt er und zeigt dazu ein Bild mit einem Zara-Model und eins von einem indischen Mann.

Bei all dem Spott gab es – wie häufig schon – aber auch Kritik, dass die großen Modeketten in Ländern wie Bangladesch und Myanmar zu Billiglöhnen produzieren lassen. Immer wieder gibt es Proteste gegen die dortigen Arbeitsbedingungen.

#Lungi @zara is trying to sell is already worn by millions in serveral parts of #Asia.. First you don't pay them now you stole their idea? https://t.co/89umIDd7c6 — OUR (@Ourf_) January 30, 2018

Von RND/iro/dpa