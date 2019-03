Hannover

Schon seit Wochen wird spekuliert, ob „ Germany’s Next Topmodel“-Jurorin Heidi Klum Nachwuchs erwartet. Jetzt hat die 45-Jährige die Schwangerschaftsgerüchte mit zwei Videos auf Instagram weiter angeheizt. In den Clips wirbt sie für einen Online-Versandhandel und posiert dafür mit einem Paket im gestreiften Kleid vor der Kamera. Doch statt dem Paket in ihren Händen interessiert Fans viel mehr die kleine Rundung an ihrem Bauch, die sich unter dem hautengen Kleid wölbt.

Nachdem Heidi Klum ihren Bauch in den letzten Wochen häufig unter lockerer, weiter Kleidung verborgen hatte, sehen ihre Anhänger sich nun in ihrer Vermutung bestätigt. „Sowas von schwanger. Wann bestätigst du es endlich???“, schreibt eine Nutzerin. Und eine andere: „Ich wusste doch, dass sie schwanger ist! Das sieht man jetzt doch.“

Mehr zum Thema:

Erwartet Heidi Klum Kind Nummer 5?

Heidi Klum hat bereits vier Kinder mit ihrem Ex-Mann, dem Sänger Seal. Tochter Leni stammt aus Klums Beziehung zu Flavio Briatore, Seal hat das Mädchen jedoch adoptiert. Henry, Johan und Lou sind Klums und Seals biologische Kinder. Schon seit Heidi Klums Verlobung mit „ Tokio Hotel“-Rocker Tom Kaulitz (29) im November spekulieren Fans über ein mögliches Kind Nummer 5, und auch Star-Designer Wolfgang Joop schürte die Gerüchte. Noch in diesem Jahr will das Paar heiraten – vielleicht ist die Familie Klum-Kaulitz bis dahin schon zu dritt.

Von RND/lzi