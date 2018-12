Aschersleben

Im Zollamt Aschersleben haben Beamte einen Bärenkopf samt Fell in einem Paket entdeckt. Die ungewöhnliche Post kam von einem Mann aus Russland, der seinem in Halberstadt lebenden Bruder ein Weihnachtsgeschenk machen wollte, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Dienstag mitteilte.

Der Empfänger wollte das Paket vor rund einer Woche beim Zollamt abholen. Beim Öffnen der Post kam jedoch ein präpariertes Braunbärenfell samt Kopf zum Vorschein. Da das Tier unter Artenschutz steht, beschlagnahmten die Mitarbeiter die Sendung und informierten das Bundesamt für Naturschutz.

