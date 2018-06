Erfurt

Von den Nebenwirkungen eines übermäßigen Alkoholkonsums bleiben auch kleine Igel nicht verschont: In Erfurt hat die Polizei am Sonntag zwei Stachelhäuter in Gewahrsam genommen, die offenbar zu viel getrunken hatten.

Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte die beiden Tiere zuvor auf einem Spielplatz entdeckt. Weil die Igel fast regungslos auf dem Boden lagen, alarmierte sie die Polizei.

Die herbeigerufenen Beamten konnten die Ursache für die schlechte Verfassung der Tiere schnell feststellen: In der Nähe entdeckten sie eine zerbrochene Eierlikörflasche, von deren Inhalt die Igel wohl zuvor probiert hatten. Statt in die Ausnüchterungszelle brachten die Polizisten die verkaterten Tiere in den Thüringer Zoopark, wo sich die Mitarbeiter um die beiden kümmerten.

Weil nicht nur Igel sondern auch Kinder durch herumliegende Flaschen gefährdet werden, wies die Erfurter Polizei darauf hin, dass der Konsum von Alkohol besonders an Spielplätzen verboten ist.

Von RND/mkr