Glinde

Zwei Kinder sind am Freitag in Glinde (Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein) in ein Regenrückhaltebecken gefallen. Retter hätten sie aus dem Wasser geholt und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren seien in ein Hamburger Krankenhaus gebracht worden. Dort verstarben sie an den Folgen des Unfalls.

Den Angaben zufolge hatten die Kinder unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, einen großen Gottesdienst verlassen. Bald danach seien sie vermisst worden. Bei der Suche habe man sie in dem nahe gelegenen Regenrückhaltebecken gefunden.

Von RND/ln