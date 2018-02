Zwei Menschen sterben bei Busunglück

Limburg. Bei einem Auffahrunfall mit einem Reisebus und zwei Lastwagen sind am Dienstag auf der A3 bei Limburg in Hessen zwei Menschen getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen haben der Busfahrer und ein Lkw-Fahrer das Unglück nicht überlebt. Die Passagiere des Busses hätten gerettet worden können, allerdings gibt es mehrere Verletzte, die derzeit noch medizinisch versorgt werden.

#Update:

Nach ersten Erkenntnissen haben zwei Personen den Unfall nicht überlebt. Es gibt mehrere Verletzte, die zur Zeit medizinisch versorgt werden.

Ein Unfallgutachter ist vor Ort. Die Vollsperrung bleibt bis auf Weiteres bestehen.#Verkehrsunfall #A3 #Autobahn #Limburg pic.twitter.com/F9urJdX5nz — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) February 13, 2018

Vor dem Unfall habe es offenbar einen Stau gegeben. Ein Lkw soll in den Bus gerast sein. Daraufhin stieß der Bus gegen einen weiteren Lastwagen.

Bei einem schweren Auffahrunfall in Hessen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In den Unfall waren ein Reisebus und zwei Lastwagen verwickelt. Zur Bildergalerie

Der Reisebus war im Auftrag von Flixbus in Richtung Köln unterwegs. Der Unfall ereignete sich zwischen Bad Camberg und Limburg. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. An Bord seien nach ersten Erkenntnissen neben dem Fahrer 14 Passagiere gewesen.

Die Polizei hat die A3 in Fahrtrichtung Köln an der Unfallstelle voll gesperrt, wie sie auf Twitter mitteilte. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Von dpa/RND