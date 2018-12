Los Angeles

Ein alter Scheck soll sie verraten haben: Jahrelang finanzierten zwei Nonnen aus der Nähe von Los Angeles ihre Reisen und Casino-Besuche mit Geld, das eigentlich für ihre Schule gedacht war. Um die Kasse für ihre Spiel-Leidenschaft aufzubessern, sollen die beiden Nonnen ihre katholische Schule in Kalifornien um 500.000 Dollar gebracht haben.

Aufgedeckt wurde der Betrug kurz vor der Pensionierung der beiden Nonnen an der St. James Schule: Schwester Mary Margaret Kreuper leitete fast 30 Jahre lang die katholische Einrichtung in Kalifornien, ihre Freundin Lana Chang soll dort 20 Jahre als Lehrerin gearbeitet haben. Als eine Familie um die Kopie eines Schecks, den sie der Schule ausgestellt hatte, bat, flog der Schwindel auf. Mitarbeiter bemerkte: Das Geld ist nie auf dem Konto der Schule angekommen, sondern ganz woanders gelandet, berichtet die „Washington Post“.

Nonnen unterschlugen Geld über zehn Jahre

„Wir wissen, dass sie gerne Ausflüge machten, wir wissen, dass sie eine Leidenschaft hatten, in Casinos zu gehen, und die Realität ist, sie benutzten das Konto der Schule wie ihr persönliches Konto“, sagte Marge Graf, eine Anwältin, die die St. James vertritt , wie die Seite „VLADTV“ berichtet.

Über ein altes, unbenutztes Bankkonto der Schule sollen die beiden Nonnen in den vergangenen zehn Jahren Spenden und Schulgebühren abgezweigt haben. „Die beiden Nonnen griffen dann für ihren persönlichen Gebrauch auf das Konto zu“, sagte Monsignore Michael Meyers laut „ Washington Post“ am vergangenen Montag bei einer Versammlung. Die Kirche hätte eine unabhängige Finanzermittlung veranlasst.

Leidenschaft für Glücksspiel und Reisen war bekannt

Wie Eltern gegenüber dem „Press-Telegram“ berichteten, sei ihnen bekannt gewesen, dass die beiden Nonnen regelmäßig Glücksspielreisen unternommen hätten. Gegenüber den Eltern hätten Kreuper und Chang angegeben, dass es sich um Geschenke eines reichen Onkels handelte. Was sie nicht wussten: Die Eltern der St. James-Schüler und ihre Spenden waren der reiche Onkel.

Kreuper und Chang hätten ihr Verhalten bereut. „Schwester Mary Margaret und Schwester Lana haben sich an mich gewandt und darum gebeten, dass ich Ihnen sage, welche tiefe Reue sie für ihre Handlungen empfinden und bitten um Vergebung und Gebete“, schrieb Meyers in einem Brief an die Eltern und Gemeindemitglieder, wie „Fox 6“ berichtet.

Von RND/mat