Hamburg . Zwei Obdachlose sind in der Nähe der Hamburger Landungsbrücken bei einem Brandanschlag verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, wurden die beiden Männer in der Nacht zum Dienstag auf einem Parkdeck attackiert, wo sie die Nacht verbrachten. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Zum genauen Tathergang konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Die Beamten ermittelten gegen Unbekannt, hieß es.

Die Tat erinnert an ähnliche Angriffe in den vergangenen Wochen. In Berlin hatte in der Weihnachtsnacht eine Gruppe junger Leute versucht, an einer U-Bahn-Station einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten, die sofort die Flammen löschten, wurde der Mann nicht verletzt. Gegen die Täter, sechs Syrer und ein Mann aus Libyen, wurde Haftbefehl erlassen.

Tödlich endete eine Attacke in Serbien: Im Dezember 2016 hatten drei Kinder einen Obdachlosen verbrannt. Zunächst hatten die drei Zwölfjährigen die Matratze des Mannes angezündet. Der 52-Jährige starb wenig später in einem Krankenhaus.

