Zwei Tote nach Zugunglück in South Carolina

Lexington. Ein Zugunglück im US-Staat South Carolina hat am Sonntag mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Rund 70 weitere Menschen wurden verletzt, als ein Passagierzug am frühen Morgen in Cayce im Kreis Lexington mit einem Frachtzug zusammenstieß.

Der Bahnbetreiber Amtrak teilte mit, die Lokomotive und mehrere Wagen des Passagierzugs seien bei dem Unglück gegen 02.45 Uhr entgleist. Der Zug sei mit acht Besatzungsmitgliedern und etwa 139 Passagieren auf dem Weg von New York nach Miami gewesen.

Ein Sprecher des Kreises Lexington, Harrison Cahill, konnte nicht sagen, ob die Todesopfer sich im Passagier- oder im Frachtzug befanden. Die behandelten Verletzungen reichten von Schürfwunden bis hin zu gebrochenen Knochen, erklärte er.

