Kirchheim

Bei einem Polizeieinsatz in Kirchheim an der Weinstraße sind am Freitagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, habe es gegen 8.30 Uhr eine Gefahrenlage gegeben. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Schusswaffengebrauch.

Wie „SWR“ berichtet, soll eine Frau bei der Polizei angerufen haben, ihr Sohn raste aus. Laut Staatsanwaltschaft habe der Sohn den ersten Schuss abgegeben. Auf wen, ist bisher noch nicht geklärt. Mutter und Sohn sollen beide tot sein. Eine Polizistin und ein Polizist seien schwer verletzt worden.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Kirchheim. Die Ermittlungen dauern an.

Von RND/mat