Bei einem koordinierten Doppelanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach offiziellen Angaben mindestens 25 Menschen getötet worden. 45 weitere Menschen seien bei den beiden Selbstmordanschlägen im Zentrum der Stadt verletzt worden, hieß es am Montagmorgen.

Der Chef der Kabuler Notfalldienste, Mohammad Assim, sagte, bei dem ersten Vorfall seien fünf Menschen in den Tod gerissen worden, es habe elf Verletzte gegeben. Bei der zweiten Explosion wenige Minuten später sei auch ein Journalist getötet worden sei, sagte der Polizeibeamte Dschan Agha. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahid Madschroh, bestätigte die gegenüber ersten Angaben höhere Opferzahl.

Beide Anschläge erfolgten im Viertel Schasch Darak, in dem sich auch das Nato-Hauptquartier in Afghanistan sowie mehrere Botschaften befinden. Der zweite Anschlag sollten Menschen treffen, die Opfern des ersten zu Hilfe eilten. Zunächst bekannte sich niemand zu den Angriffen. In Afghanistan verüben sowohl die Taliban als auch der örtliche Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat regelmäßig Anschläge.

Vor gut einer Woche war es zu einem verheerenden Anschlag in Kabul gekommen, als Selbstmordattentäter vor einem Wählerregistrierungszentrum mehr als 50 Menschen in den Tod rissen. Bei dem Angriff waren mehr als 100 weitere Menschen verletzt worden. Der IS bekannte sich zu dem Anschlag auf schiitische Zivilisten. Präsident Aschraf Ghani verurteilte den Anschlag anschließend und sagte, solche Angriffe würden die Menschen nicht von der Teilnahme an demokratischen Wahlen abhalten. Im Oktober stehen in Afghanistan Parlamentswahlen an.

