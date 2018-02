365 Tage ohne Recht und Freiheit

Berlin. Der kleine Prinz“, dieses große Buch über den Wert der Freundschaft und der Menschlichkeit, begeistert seit Jahrzehnten schon Millionen Leser. Auch Deniz Yücel haben die Zeilen des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry berührt. Von noch größerem Wert allerdings erwies sich für Yücel der Weißraum dazwischen.

„Auf diesen freien Platz im Buch schrieb ich meinen Erfahrungsbericht aus der Polizeihaft. Bei schummrigem Licht, heimlich unter der Bettdecke“, heißt es in Yücels am Mittwoch erscheinendem Buch mit dem trotzig-ironischen Titel „Wir sind ja nicht zum Spaß hier“.

Yücels Ehefrau, die Fernsehproduzentin und Dichterin Dilek Mayatürk, hatte ihm über seine Anwälte eine türkische Ausgabe vom „Kleinen Prinzen“ zukommen lassen. Das war im Februar 2017, wenige Tage nachdem sich Yücel in Polizeigewahrsam begeben hatte.

Stift und Papier waren im Istanbuler Gefängnis Metris verboten. Yücel ließ bei einem Arztbesuch einen Kugelschreiber mitgehen. Damit beschrieb der Journalist um Saint-Exupérys Märchen herum die Umstände seiner Haft: die Luft, das Licht, das Rauchverbot. In einer Tüte mit Schmutzwäsche, die er einem seiner Anwälte mitgab, gelangte der „Kleine Prinz“ in der Edition Yücel aus dem Gefängnistor und in die Redaktion der „Welt“, die den Bericht am 26. Februar 2017 abdruckte.

Niemand konnte damals wissen, dass Yücel ein Jahr später noch immer hinter Gittern sein würde.

Yücel verbringt seine Tage isoliert wie ein Schwerverbrecher im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul. Einzig zum Frühstück und zum Hofgang erhält der 44-Jährige Gesellschaft von einem Mithäftling, dem Journalisten Oguz Usluer. Einmal pro Woche darf Yücel seine Frau Dilek sehen, in Anwesenheit der Vollzugsbeamten. Sie haben im Gefängnis geheiratet, damit sie ihn besuchen kann.

Dem Reporter mit deutschem und türkischem Pass werfen die Regierung und die Justiz der Türkei Terrorpropaganda und Hetze vor. Als Indiz dafür dient ihnen unter anderem ein Interview, das Yücel im Sommer 2015 in den nordirakischen Kandil-Bergen mit dem PKK-Anführer Cemil Bayık geführt hatte.

Wer dieses Interview liest, erfährt viel über den kurdischen Unabhängigkeitskampf. Er erfährt aber auch etwas über die journalistische Haltung Yücels: Seine Fragen sind kritisch nach allen Seiten. PKK, Erdogan, IS – keine Macht verschont er. Und kein Widerspruch in der Argumentation seines Gegenübers entgeht ihm. Yücel entlarvt den selbst ernannten Freiheitskämpfer als ideologisch verblendeten, brutalen Kriegsfürsten. Dass die Lesart der türkischen Führung eine gegenteilige ist, entlarvt wiederum die Herrschaft Erdogans: Recherche gilt ihr als Parteinahme, das bloße Berichten als Propaganda. Für Journalismus ist in ihrem Staat kein Platz.

157 Journalisten sitzen in türkischen Gefängnissen. Chefredakteure, Reporter, Kolumnisten, Fotografen, Zeitungsseitengestalter. „Terrorpropaganda“ lautet die häufigste Anschuldigung. Mal wird ihnen Nähe zur sozialistischen kurdischen Untergrundorganisation PKK vorgeworfen, mal zur religiösen, des Putschversuchs verdächtigten Gülen-Bewegung. Manchmal auch beides zugleich. Dann sind die Anklageschriften besonders krude. Immerhin aber liegen sie vor.

Im Fall Deniz Yücels fehlt bis heute eine Anklageschrift. Yücel sitzt noch immer in Untersuchungshaft. Ohne zu wissen, was genau ihm vorgeworfen wird. Ohne Aussicht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren.

Yücels Anwalt Veysel Ok beklagte vor einigen Wochen, dass der zuständige Staatsanwalt jeden Kontakt zu ihm ablehne. Er sprach von einer „Bestrafung vor dem Urteil“. Der Umgang der Behörden mit seinem Mandanten sei „weder legal noch logisch“.

Es gibt keinen Anlass, an der Analyse des Anwalts Zweifel zu hegen. Yücels Fall steht beispielhaft für die Zerstörung des Rechtsstaats in der Türkei.

Mehr als 300 Journalisten sitzen weltweit in Gefängnissen

Es sind keine guten Zeiten für Journalisten, Blogger, Autoren, die sich mit Kritik an unwürdigen Zuständen nicht zurückhalten. Weltweit waren am Ende des Jahres 2017 mindestens 326 Medienschaffende inhaftiert. Zwei wurden vermisst. 39 sind 2017 gezielt ermordet worden. 54 entführt. Eher selten, so berichtet das Netzwerk Reporter ohne Grenzen in seinem Jahresbericht 2017 weiter, werden ausländische Journalisten festgesetzt. Unrühmliche Ausnahme: die Türkei und Syrien. In Syrien befinden sich mindestens 22 einheimische und sieben ausländische Reporter in der Gewalt bewaffneter Gruppen, einige davon seit mehr als fünf Jahren.

Die überwiegende Mehrzahl der inhaftierten Journalisten sitzt aber in staatlichen Gefängnissen – die Hälfte von ihnen in nur fünf Ländern: Neben der Türkei und Syrien sind das China, der Iran und Vietnam. Allein in Vietnam sind 19 Blogger inhaftiert. Jedes dieser Länder perfektioniert nach Erkenntnissen von Reporter ohne Grenzen und anderer Menschenrechtsorganisationen sein eigenes Unterdrückungssystem gegen unliebsame Kritiker.

Das Regime in China etwa verweigere inhaftierten Journalisten vorsätzlich eine medizinische Versorgung – in der Hoffnung, dass sie an den Folgen von Erkrankungen im Gefängnis sterben. Die türkische Justiz wiederum hält Journalisten oft über lange Zeit und ohne Urteil in Untersuchungshaft. sus