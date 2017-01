Washington. „Es ist der zweite Tag des Präsidenten – und der erste Tag der Opposition!“ Dieses Motto lockte auch in Chicago, New York und Boston sechsstellige Teilnehmerzahlen auf die Straße. Insgesamt ging die Zahl der Demonstranten wohl in die Millionen. Jede Menge Prominente unterstützen den Woman’s March – zuvörderst Hillary Clinton. Die unterlegene Präsidentschaftskandidatin, die nach Zahl der Wählerstimmen gut drei Millionen vor Donald Trump liegt, meldete sich per Twitter zu Wort. Sie dankte den Teilnehmern dafür, dass sie „für unsere Werte“ einstünden, das Wort ergriffen und marschierten, schrieb die Demokratin. Dies sei so „wichtig wie immer“. Angelehnt an ihren Wahlkampfslogan „Stronger Together“ fügte sie hinzu: „Ich glaube wirklich, dass wir gemeinsam immer stärker sind.“

Die ersten Zahlen aus amerikanischen Großstädten übertrafen die Erwartungen der Veranstalter bei weitem. Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts formulierte in Boston die Kampfansage an die jüngst etablierte Trump-Regierung. „Wir sind hier, um zurückzuschlagen. Wir stehen für Gerechtigkeit, Respekt gegenüber jedem, wirtschaftliche Gerechtigkeit für jedermann – das ist der amerikanische Deal.“ Warren fügte hinzu: „Wir sind bereit, für ein Land zu kämpfen, das für uns alle da ist. Wir werden jeden Tag hier sein – lasst uns marschieren!“

Auch außerhalb der USA gingen Frauen aus Protest gegen Trumps Frauenbild und seine Politik auf die Straße, in Paris, London, Stockholm, Neuseeland, und auch in Deutschland. Allein in Frankfurt demonstrierten 2000 Menschen.

