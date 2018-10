Hannover

Die Verlobte des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi hat sich via Twitter emotional von ihm verabschiedet. „Deine körperliche Präsent haben sie aus meiner Welt genommen“, schreibt Hatice Cengiz auf dem Kurznachrichtendienst. „Aber Dein schönes Lächeln wird für immer in meiner Seele bleiben.“

Khashoggi ist vor rund drei Wochen im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul verschwunden und ist nicht mehr aufgetaucht. Mittlerweile hat Saudi-Arabien zugegeben, dass der regimekritische Journalist dort zu Tode gekommen ist. Während das Land von einem Unfall spricht, deuten türkische Quellen darauf hin, dass es ein gezielter Mord war. Zuletzt gab es Berichte über einen Doppelgänger, der das Schicksal Khashoggis verschleiern sollte.

Der Journalist war in das Konsulat gegangen, um Papiere für seine bevorstehende Hochzeit mit Cengiz abzuholen. Sie wartete derweil vergeblich darauf, dass er das Gebäude wieder verlassen würde. In ihrem Tweet zeigt sie einen Interview-Ausschnitt von ihrem Verlobten. Darin bricht er in herzhaftes Gelächter aus, als ihm ungeplant eine Katze auf den Schoß springt.

