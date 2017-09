Hannover. Ebenso wie am Montag macht auch heute die AfD den Anfang. Am Dienstag nach der Bundestagswahl kommt die Bundestagsfraktion um 11 Uhr in Berlin zusammen. Es folgen die CSU-Landesgruppe, und die Grünen. Das erste Statement gibt es gegen 13.15 Uhr von den Grünen-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Auch der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, wird sich kurz danach äußern. Im Laufe des Tages folgen dann Union und SPD.

Von RND