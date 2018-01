AfD-Fraktionsmanager schmeißt hin

Berlin. Mit vier Jahrzehnten Erfahrung in der Bundestagsverwaltung schien Hans-Joachim Berg der richtige Mann für den Aufbau der AfD-Bundestagsfraktion zu sein. Doch bereits im Dezember gab es heftigen Krach zwischen dem 68-jährigen pensionierten Beamten und Fraktionschefin Alice Weidel. Sie warf ihm nicht nur die „Schnittchen-Affäre“ der angeblich explodierenden Catering-Kosten vor, sondern auch Versäumnisse beim Aufbau der Fraktion. Berg kümmere sich nicht um die technischen Belange, ein IT-Konzept für die Fraktion lasse zu lange auf sich warten. Aus Vorstandskreisen heißt es, Berg habe lieber Politik treiben wollen als sich um die Verwaltung zu kümmern. Er hatte sich um ein Bundestags-Mandat beworben, war in Berlin aber nur auf einen aussichtslosen Listenplatz nominiert worden. Weidel degradierte den Fraktionsgeschäftsführer daraufhin, entzog ihm die operative Verantwortung. Nun schmiss Berg hin, reichte am Freitag seine Kündigung zum 5. Februar ein. Das bestätigte AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zuvor hatte auch die „Bild“-Zeitung über die Kündigung berichtet.

Ein Nachfolger für Berg wird nun gesucht. Die 92 AfD-Abgeordneten müssen auf absehbare Zeit weiter ohne einen fähigen Fraktions-Manager auskommen. Es könnte dauern, bis die Fraktion komplett arbeitsfähig ist.

Von Jan Sternberg/RND