Amsterdam

In Amsterdam ist am frühen Dienstagmorgen ein Kleinbus in den Eingangsbereich der Zeitungsredaktion „De Telegraaf“ gerast und in Brand geraten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Zeitung sprach von einem „gezielten Anschlag“. „Wir lassen uns nicht einschüchtern“, sagte Paul Jansen, Chefredakteur der größten nationalen Tageszeitung, „es ist klar, dass wir nicht überall Freunde haben“.

Ein Polizeisprecher sagte dem Rundfunksender NOS, die Route des Fahrzeugs deute darauf hin, dass der Fahrer absichtlich in das Gebäude gefahren sei. Der Fahrer sei laut Polizei mit einem Komplizen in einem anderen Auto, einem dunklen Audi, geflüchtet.

Spekuliert wurde über einen Zusammenhang mit einem früheren Anschlag auf die Redaktion einer Wochenzeitung, für den ein krimineller Rockerclub verantwortlich gemacht wird.

Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 4.00 Uhr ereignete.

Von RND/AP/dpa