Berlin

Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz hat nach Medienberichten einen islamistischen Gefährder in seine Anschlagspläne eingeweiht. Darüber habe der Leiter des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), Christian Steiof, am vergangenen Freitag in nichtöffentlicher Sitzung den Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses informiert, berichten RBB, „Berliner Morgenpost“ und das Politikmagazin „Kontraste“ unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung.

Der LKA-Chef schilderte demnach, dass drei sogenannte Vertrauenspersonen (VP) seiner Behörde Kontakt zum Attentäter Anis Amri hatten. Einer dieser Informanten habe Mitarbeitern der Anti-Terroreinheit des LKAs von einem Gespräch mit einem Mann berichtet, welcher der Behörde bekannt sei und von dieser als Gefährder eingestuft werde. Im Gespräch mit der V-Person habe dieser gesagt, Amri habe ihn in seine Anschlagspläne eingeweiht.

Grünen-Ausschussmitglied Benedikt Lux will nun den V-Mann-Führer im Ausschuss hören. „Die Einzeltäter-These ist jetzt noch weniger haltbar als zuvor“, sagte er dem RBB und der „Berliner Morgenpost“.

LKA soll erst nach Anschlag von den Mitwissern erfahren haben

Nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung versicherte LKA-Chef Steiof, dass das LKA erst nach dem Anschlag von der V-Person erfahren habe, dass ihr der Terrorplan Amris bekannt gewesen sei, so die Medien. Nach dem Bericht handelt es bei dem Mitwisser Amris um einen wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung vorbestraften Mann. Wann er von Amris Plan erfuhr und wann er der V-Person des LKA davon erzählte, sei unklar.

Der LKA-Chef hatte öffentlich vor dem Untersuchungsausschuss gesagt, dass seine Behörde seit vielen Jahren VPs im Bereich der Islamismusbekämpfung eingesetzt habe. Konkrete Angaben dazu machte er aber nicht offiziell.

Der islamistische Attentäter hatte am 19. Dezember mit einem entführten Lastwagen einen Anschlag verübt. Zwölf Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt. Es war der bislang schwerste islamistische Anschlag in Deutschland. Amri wurde später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.

Von RND/dpa